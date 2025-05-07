Стало відомо, який тренер очолюватиме Реал на клубному чемпіонаті світу

Головним тренером мадридського Реала під час клубного чемпіонату світу 2025 року буде нинішній наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.

Про це повідомляє Cadena Ser.

За їхньою інформацією, сам Хабі Алонсо хотів очолити команду вже після клубного чемпіонату світу та повноцінно готувати колектив до наступного сезону. Проте керівництву Реала вдалося переконати наставника Баєра очолити команду вже у червні.

До кінця поточного сезону з Реалом допрацює Карло Анчелотті. Офіційно про відхід 65-річного італійського фахівця мадридський клуб оголосить між 11 і 14 травня, після Ель Класіко проти Барселони.

Очікується, що Анчелотті після відходу з Реала очолить збірну Бразилії, яку готуватиме до чемпіонату світу 2026 року.