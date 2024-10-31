Реал долучився до допомоги Червоному хресту
ФК Реал
Реал допоможе Червоному хресту зі збором коштів для постраждалих від шторму "Дана".
Про це "королівський клуб" повідомив на своєму сайті.
Реал та Червоний хрест створили спільний вебсайт, на якому є реквізити для допомоги. Зазначимо, що 2 листопада "вершкові" мали на виїзді зіграти проти Валенсії, але через негоду гру було перенесено, адже саме цей регіон найбільше постраждав від "Дани".
Наразі відомо про більш ніж 50 жертв, ще 6 осіб зникли безвісти. Українські футболісти Андрій Лунін та Роман Яремчук висловили свої співчуття іспанцям, які постраждали від катаклізму.