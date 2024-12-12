Маркевич виділив перевагу Реал Сосьєдада над Динамо

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає Реал Сосьєдад фаворитом протистояння з Динамо у 6 турі Ліги Європи.

Цитує тренера Sport.ua.

"Реал Сосьєдад зараз на ходу, чого вартує тільки недавня перемога в Ла Лізі над Барселоною. І якщо сьогодні господарі виставлять бойовий склад, то динамівцям буде непереливки, тим паче, що в київського клубу будуть відсутні кілька провідних виконавців. І про недооцінку з боку іспанського клубу не може бути й мови, адже він може потрапити до вісімки Ліги Європи.

Сосьєдад – явний фаворит, за інтенсивністю він значно переважає динамівців, а сьогодні це чи не найважливіший фактор успіху.

Що може допомогти Динамо вистояти? Автогол, вилучення в суперників, фантастична гра їхнього воротаря. Але давайте будемо реалістами, в Іспанії динамівцям буде дуже важко, бо господарі сильніші у всіх компонентах. Зрештою, не дивно, що нині Реал Сосьєдад є базовою командою збірної Іспанії – однієї з найкращих в світі", – розповів Маркевич.