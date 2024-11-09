Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал втратив двох гравців у першому таймі матчу проти Осасуни

Володимир Клепач — 9 листопада 2024, 16:27
Реал втратив двох гравців у першому таймі матчу проти Осасуни
Getty images

Гравці Реала Родріго та Едер Мілітао зазнали травм під час матчу 13 туру Ла ліги проти Осасуни. Мадридський клуб втратив двох гравців через пошкодження ще у першому таймі.

Нападник Родріго отримав травму на 20-й хвилині, він тримався за ліве стегно. При заміні та на лаві запасних він закривав обличчя руками, його замінив Браїм Діас.

Пізніше, на 30-й хвилині, захисник Едер Мілітао, борючись за м’яч із гравцем Осасуни Ензо Бойомо, оступився у чужій штрафній і зазнав травми коліна. Мілітао довелося залишити поле на ношах, а його місце зайняв Рауль Асенсіо. Ймовірно, Едер повторно розірвав хрести. Мілітао відновлювався від попередньої травми хрестів близько 6 місяців.

Також через пошкодження у перерві був замінений Лукас Васкес.

Після першого тайму Реал виграє із рахунком 2:0, ворота "вершкових" захищає Андрій Лунін.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мілітао Осасуна Реал Мадрид Родріго

Реал Мадрид

Анчелотті: Я не найкращий тренер останніх років. Були Лобановський, Фергюсон
Лунін вийде у старті Реала на матч проти Осасуни у чемпіонаті Іспанії
Реал зіграє проти 5-ї команди Ла Ліги, Вільярреал прийме Алавес, Севілья в гостях у Леганеса: розклад матчів чемпіонату Іспанії
Анчелотті: Запам’ятайте мої слова, ми знову будемо боротися за перемогу в усіх турнірах
Мбаппе як рушій кризи. Як мадридський Реал скотився у занепад

Останні новини