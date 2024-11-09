Реал втратив двох гравців у першому таймі матчу проти Осасуни

Гравці Реала Родріго та Едер Мілітао зазнали травм під час матчу 13 туру Ла ліги проти Осасуни. Мадридський клуб втратив двох гравців через пошкодження ще у першому таймі.

Нападник Родріго отримав травму на 20-й хвилині, він тримався за ліве стегно. При заміні та на лаві запасних він закривав обличчя руками, його замінив Браїм Діас.

Пізніше, на 30-й хвилині, захисник Едер Мілітао, борючись за м’яч із гравцем Осасуни Ензо Бойомо, оступився у чужій штрафній і зазнав травми коліна. Мілітао довелося залишити поле на ношах, а його місце зайняв Рауль Асенсіо. Ймовірно, Едер повторно розірвав хрести. Мілітао відновлювався від попередньої травми хрестів близько 6 місяців.

Також через пошкодження у перерві був замінений Лукас Васкес.

Після першого тайму Реал виграє із рахунком 2:0, ворота "вершкових" захищає Андрій Лунін.