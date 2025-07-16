У Реалі повідомили про стан Беллінгема після операції

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем успішно переніс операцію на плечовому суглобі лівої руки.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

"Наш гравець Джуд Беллінгем успішно переніс операцію через рецидивний вивих лівого плеча. Наразі він проходить курс реабілітації перед поверненням до тренувань", – йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Беллінгем після операції може пропустити близько трьох місяців.

Джуд отримав вивих плеча ще у 2023 році у поєдинку з Райо Вальєкано, але тоді футболіст обрав такий план відновлення, який дозволяв йому надалі грати у футбол.

Після матчу з Пачукою сам гравець заявив ЗМІ, що збирається прооперуватись через неможливість повноцінно грати із корсетом.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 58 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 м'ячів та віддав 15 результативних передач.