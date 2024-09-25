Реал Мадрид встановив новий клубний рекорд, не програвши 39 матчів поспіль у Ла Лізі.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

"Вершкові" за 39 поєдинків в іспанському чемпіонаті перемогли 29 раз, та 10 зіграли внічию.

39 - Real Madrid have become only the second team in LaLiga history to go unbeaten in 39 consecutive games in the competition (W29 D10), after Barcelona in 2018 (G43 W34 D9). Invincible. pic.twitter.com/6Zkz59oRi6 — OptaJose (@OptaJose) September 24, 2024

Наразі "королівський клуб" займає друге місце серед команд, які не програвали певну кількість матчів. На першій сходинці розташовується Барселона, яка у 2018 році за 43 зустрічі перемогла 34 рази, та 9 раз зіграла внічию.

Нагадаємо, нещодавно столичний клуб переграв Алавес у 7 турі Ла Ліги (3:2). Наразі клуб з 17 очками посідає другу сходинку у чемпіонаті Іспанії.