Реал Мадрид встановив новий клубний рекорд
Реал Мадрид
Реал Мадрид встановив новий клубний рекорд, не програвши 39 матчів поспіль у Ла Лізі.
Про це повідомляє статистичний портал Opta.
"Вершкові" за 39 поєдинків в іспанському чемпіонаті перемогли 29 раз, та 10 зіграли внічию.
Наразі "королівський клуб" займає друге місце серед команд, які не програвали певну кількість матчів. На першій сходинці розташовується Барселона, яка у 2018 році за 43 зустрічі перемогла 34 рази, та 9 раз зіграла внічию.
Нагадаємо, нещодавно столичний клуб переграв Алавес у 7 турі Ла Ліги (3:2). Наразі клуб з 17 очками посідає другу сходинку у чемпіонаті Іспанії.