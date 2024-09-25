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Реал Мадрид встановив новий клубний рекорд

Володимир Кук — 25 вересня, 00:53
Реал Мадрид встановив новий клубний рекорд
Реал Мадрид
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Реал Мадрид встановив новий клубний рекорд, не програвши 39 матчів поспіль у Ла Лізі.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

"Вершкові" за 39 поєдинків в іспанському чемпіонаті перемогли 29 раз, та 10 зіграли внічию.

Наразі "королівський клуб" займає друге місце серед команд, які не програвали певну кількість матчів. На першій сходинці розташовується Барселона, яка у 2018 році за 43 зустрічі перемогла 34 рази, та 9 раз зіграла внічию.

Нагадаємо, нещодавно столичний клуб переграв Алавес у 7 турі Ла Ліги (3:2). Наразі клуб з 17 очками посідає другу сходинку у чемпіонаті Іспанії.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

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