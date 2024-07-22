Реал представив помаранчеву форму на сезон-2024/25

Мадридський Реал презентував комплект виїзної форми, в якій команда буде грати у сезоні-2024/25.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

Форма виконана у яскравому помаранчевому кольорі. Зазначимо, що Реал вже використовував подібне забарвлення у третьому комплекті сезону-2014/15.

"Ця футболка натхненна зірками, які зʼявляються у нічному небі біля Сантьяго Бернабеу. Її дизайн народився з ідеї, що немає значення, де виступає команда, бо мадридиста завжди повʼязують зірки на небі", — йдеться на сайті Реала.

Раніше ми повідомили про незвичне забарвлення форми іншої іспанської команди, Жирони.