39 ударів від команди Анчелотті: огляд матчу Реал – Мальорка

Вчора, 14 травня, відбувся матч 36 туру Ла Ліги між мадридським Реалом і Мальоркою.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь "бланкос".

Огляд матчу

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

36 тур, 14 травня

Реал Мадрид – Мальорка 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Вальєнт, 1:1 – 68 Мбаппе, 2:1 – 90+5 Рамон.

Гострі тривалий час вели завдяки гол Вальєнта. У середині другого тайму Мбаппе зрівняв рахунок, а наприкінці гри 20-річний Рамон приніс команді Анчелотті важливу перемогу.

Зауважимо, що за поєдинок Реал наніс 39 ударів, з яких 13 влучили в площину.