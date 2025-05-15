39 ударів від команди Анчелотті: огляд матчу Реал – Мальорка
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Вчора, 14 травня, відбувся матч 36 туру Ла Ліги між мадридським Реалом і Мальоркою.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь "бланкос".
Огляд матчу
Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
36 тур, 14 травня
Реал Мадрид – Мальорка 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 11 Вальєнт, 1:1 – 68 Мбаппе, 2:1 – 90+5 Рамон.
Гострі тривалий час вели завдяки гол Вальєнта. У середині другого тайму Мбаппе зрівняв рахунок, а наприкінці гри 20-річний Рамон приніс команді Анчелотті важливу перемогу.
Зауважимо, що за поєдинок Реал наніс 39 ударів, з яких 13 влучили в площину.