Реал визначився з майбутнім Куртуа

Мадридський Реал хоче продовжити угоду з бельгійцем Тібо Куртуа.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво та тренерський штаб довіряють Куртуа. Тож клуб зробив офіційну пропозицію голкіперу щодо продовження контракту.

Нову угоду сторони можуть підписати вже у липні після завершення Клубного чемпіонату світу. Сам бельгієць також хоче залишитися в складі "вершкових".

Наразі контракт Куртуа з Реалом чинний до червня наступного року.

33-річний бельгієць провів 48 матчів за Реал у сезоні 2024/25, в яких пропустив 56 м'ячів. Також в активі Куртуа 15 "сухих" поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Реал продовжить контракт з іспанським півзахисником Браїмом Діасом.