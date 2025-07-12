Реал хоче підписати володаря Золотого м’яча – ЗМІ

Мадридський Реал активно шукає варіанти для підсилення центру півзахисту. Серед пріоритетних варіантів – Родрі.

Про це пише El Gol Digital.

Повідомляється, що Флорентіно Перес вже розпочав переговори з Манчестер Сіті щодо Родрі. Серед проблемних моментів потенційного трансферу – вартість гравця.

Мадридський клуб прагне включити в угоду бразильського нападника Родріго, яким, нібито, цікавляться "містяни".

Родрі – чинний володар Золотого м’яча. Більшість минулого сезону гравець пропустив через травму.

Раніше повідомлялося, що 60-мільйонний зимовий новачок Манчестер Сіті вже хоче змінити команду.