Реал хоче підписати володаря Золотого м’яча – ЗМІ
Родрі
ФК Манчестер Сіті
Мадридський Реал активно шукає варіанти для підсилення центру півзахисту. Серед пріоритетних варіантів – Родрі.
Про це пише El Gol Digital.
Повідомляється, що Флорентіно Перес вже розпочав переговори з Манчестер Сіті щодо Родрі. Серед проблемних моментів потенційного трансферу – вартість гравця.
Мадридський клуб прагне включити в угоду бразильського нападника Родріго, яким, нібито, цікавляться "містяни".
Родрі – чинний володар Золотого м’яча. Більшість минулого сезону гравець пропустив через травму.
Раніше повідомлялося, що 60-мільйонний зимовий новачок Манчестер Сіті вже хоче змінити команду.