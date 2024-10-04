Реал просунувся в переговорах щодо підписання лідера Ліверпуля

Мадридський Реал просунувся у переговорах щодо підписання захисника англійського Ліверпуля Трента Александра-Арнольда.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, "вершкові" проявляли інтерес до англійця ще з березня 2024 року, але то була лише зацікавленість. Наразі вже зроблені перші кроки щодо майбутнього підписання захисника. Футболіст ідеально вписується у стиль футболу, який хоче ставити Карло Анчелотті. Зазначається, що Реал не єдиний, хто цікавиться футболістом.

В сезоні-2023/24 Александр-Арнольд провів 37 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 9 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 70 млн євро.

Нагадаємо, напередодні Реал на виїзді поступився французькому Ліллю у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.