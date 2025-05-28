Реал узгодив контракт із хавбеком Штутгарта

Мадридський Реал наблизився до підписання опорного півзахисника Штутгарта та збірної Німеччини Анджело Штіллера.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

🚨 Excl. - Agreement in principle between #RealMadrid and Angelo #Stiller for a contract until 2030. Real Madrid are now working to reach a deal with #Stuttgart. Talks in progress. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 28, 2025

За його інформацією, сторони вже узгодили умови особистого контракту, він буде розрахований до літа 2030 року. Тепер Реалу потрібно домовитися зі Штутгартом щодо суми трансферу, переговори вже тривають.

Наразі трансферна вартість Штіллера оцінюється у 38 мільйонів євро, контракт зі Штутгартом діє до літа 2028 року. У поточному сезоні на рахунку 24-річного хавбека 4 голи та 11 асистів у 47 матчах у всіх турнірах. Штіллер уже провів 4 матчі за збірну Німеччини.

Раніше повідомлялося про те, що Рауль Гонсалес покинув посаду головного тренера Кастільї.