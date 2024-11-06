Жора – ну просто герой матчу: реакція соцмереж на перемогу Шахтаря над Янг Бойз

У середу, 6 листопада, у межах четвертого раунду основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар здолав Янг Бойз із рахунком 2:1.

Донецький клуб здобув не тільки першу перемогу у єврокубках цього сезону, але й схвальні відгуки від фанатів.

Саме тому наша редакція традиційно зібрала найкращі коментарі вболівальників "гірників" у соціальних мережах.

В цілому, люди лише хвалять виступ Шахтаря у матчі зі швейцарцями. Найбільше відзначають перформанс Судакова та Зубкова, які стали авторами голів.

Зазнали критики Бондаренко та Криськів. Фанати наголошують на тому, що не розуміють їхню роль на полі.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться із ПСВ, Баварією, Брестом та Боруссією Дортмунд.