Браво, Криськів: реакція соцмереж на нічию в матчі Динамо – Шахтар

Сьогодні, 27 жовтня, було зігране українське Класіко, в якому Динамо та Шахтар не зуміли виявити сильнішого. Гра завершилася внічию з рахунком 1:1.

Редакція сайту Чемпіон традиційно вирішила зібрати реакцію вболівальників обох команд на центральну гру 11-го туру УПЛ.

Багато фанатів Динамо подякували команді за матч, відзначивши прогресу грі Крістіана Біловара та Владислава Дубінчака. З мінусів – гра на нічийний результат від киян, бо команда могла вирвати перемогу.

Що стосується фанів Шахтаря, вони розкритикували гру Дмитра Криськіва, який став антигероєм у складі "гірників". Також під роздачу попав і головний тренер, якого знову закликають піти з команди.

Нагадаємо, після 11-ти турів УПЛ Динамо займає першу сходинку із 26 балами, а Шахтар йде на четвертому місці, набравши 20 очок.