Донецький Шахтар залишився у меншості в матчі з Динамо у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

На 60-й хвилині зустрічі оборонець "гірників" Дмитро Криськів отримав пряму червону картку за небезпечний підкат проти Біловара.

На 70-ту хвилину рахунок у грі 1:0 на користь донецького клубу. Єдиний гол у зустрічі на рахунку Миколи Матвієнка.

Після дев'яти зіграних матчів Динамо очолює турнірну таблицю, випереджаючи "гірників" на шість очок.

Зазначимо, що напередодні команди провели матчі у єврокубках. У вівторок, 22 жовтня, Шахтар зазнав мінімальної поразки від Арсенала, а у четвер підопічні Олександр Шовковського поступилися Ромі.