Ну зять це п**дець: реакція соцмереж на розгромну поразку Динамо від Лаціо

Вчора, 25 вересня, київське Динамо зазнало поразки від римського Лаціо (0:3) у першому турі основного етапу Ліги Європи.

Фанати у соцмережах, м'яко кажучи, були незадоволені виступами українського колективу в єврокубках. Більше за всіх "відхопив" зять Ігоря Суркіса, який вийшов на заміну вже у першому таймі, після чого Динамо двічі пропустило.

Цілком ймовірно, вболівальники бачать у виході на поле Біловара кумівство, проте опцій у головного Олександра Шовковського було не так багато. Денис Попов та Максим Дячук тільки відновилися після травм, тому ними ризикувати було б дуже небезпечно.

Не зрозуміло, чому вболівальники роблять акцент саме на Крістіані Біловарі, адже хавбек Максим Брагару отримав найгіршу оцінку серед футболістів киян. 22-річний українець побачив від судді пряму червону картку після 10 хвилин на полі.

Зазначимо, що найкращим гравцем Динамо у матчі проти Лаціо став Владислав Кабаєв, який отримав 7.4 бали.

Наступний матч у Лізі Європи київський клуб проведе 3 жовтня проти німецького Гоффенгайма.