РБ Лейпциг може орендувати гравця Ліверпуля

Півзахисник Ліверпуля Стефан Байчетич може перейти у РБ Лейпциг.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, перемовини вже на вирішальній стадії. Планується оренда гравця на рік без опції обов'язкового викупу.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: RB Salzburg in advanced talks to sign Stefan Bajčetić on loan from Liverpool.



Negotiations at final stages with details to be clarified but already underway, as Pep Lijnders wants Stefan.



Clubs in Spain also wanted him but RB Salzburg are now close. ⏳🇦🇹 pic.twitter.com/RVqFRw4LJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

На Стефана також претендують низка клубів з Іспанії, але німецький клуб найбільше зацікавлений у цьому трансфері.

У минулому сезоні гравець зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 11 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до "мерсисайдців" може приєднатись грузинський воротар Гіоргі Мамардашвілі.