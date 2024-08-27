РБ Лейпциг може орендувати гравця Ліверпуля
Стефан Байчетич
ФК Ліверпуль
Півзахисник Ліверпуля Стефан Байчетич може перейти у РБ Лейпциг.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, перемовини вже на вирішальній стадії. Планується оренда гравця на рік без опції обов'язкового викупу.
На Стефана також претендують низка клубів з Іспанії, але німецький клуб найбільше зацікавлений у цьому трансфері.
У минулому сезоні гравець зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 11 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до "мерсисайдців" може приєднатись грузинський воротар Гіоргі Мамардашвілі.