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РБ Лейпциг може орендувати гравця Ліверпуля

Володимир Кук — 27 серпня, 14:20
РБ Лейпциг може орендувати гравця Ліверпуля
Стефан Байчетич
ФК Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля Стефан Байчетич може перейти у РБ Лейпциг.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, перемовини вже на вирішальній стадії. Планується оренда гравця на рік без опції обов'язкового викупу.

На Стефана також претендують низка клубів з Іспанії, але німецький клуб найбільше зацікавлений у цьому трансфері.

У минулому сезоні гравець зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 11 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до "мерсисайдців" може приєднатись грузинський воротар Гіоргі Мамардашвілі.

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