Аморім прокоментував відсутність Рашфорда в заявці на матч з Ліверпулем
Маркус Рашфорд
BBC
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про відсутність нападника команди Маркуса Рашфорда в заявці на поєдинок проти Ліверпуля.
Слова португальця наводить Фабріціо Романо.
Аморім повідомив, що футболіст хворіє та не зможе взяти участь в центральному матчі туру.
У сезоні-2024\25 Рашфорд 24 рази з'являвся на полі, забив 7 голів та віддав 3 асисти.
Зазначимо, що раніше форвард тричі поспіль опинявся поза заявкою МЮ, а зустріч проти Ньюкасла провів на лаві для запасних.
Нагадаємо, поєдинок Ліверпуль – Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні о 18:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось про інтерес італійського топлкубу до англійця.