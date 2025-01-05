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Аморім прокоментував відсутність Рашфорда в заявці на матч з Ліверпулем

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 18:10
Аморім прокоментував відсутність Рашфорда в заявці на матч з Ліверпулем
Маркус Рашфорд
BBC

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про відсутність нападника команди Маркуса Рашфорда в заявці на поєдинок проти Ліверпуля.

Слова португальця наводить Фабріціо Романо.

Аморім повідомив, що футболіст хворіє та не зможе взяти участь в центральному матчі туру.

У сезоні-2024\25 Рашфорд 24 рази з'являвся на полі, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Зазначимо, що раніше форвард тричі поспіль опинявся поза заявкою МЮ, а зустріч проти Ньюкасла провів на лаві для запасних.

Нагадаємо, поєдинок Ліверпуль – Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні о 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес італійського топлкубу до англійця.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Рубен Аморім

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