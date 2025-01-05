Аморім прокоментував відсутність Рашфорда в заявці на матч з Ліверпулем

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про відсутність нападника команди Маркуса Рашфорда в заявці на поєдинок проти Ліверпуля.

Слова португальця наводить Фабріціо Романо.

Аморім повідомив, що футболіст хворіє та не зможе взяти участь в центральному матчі туру.

🚨🤒 Rúben Amorim: “Marcus Rashford is still ill, so he's not available for the game today”. pic.twitter.com/LzUyBYxB6n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2025

У сезоні-2024\25 Рашфорд 24 рази з'являвся на полі, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Зазначимо, що раніше форвард тричі поспіль опинявся поза заявкою МЮ, а зустріч проти Ньюкасла провів на лаві для запасних.

Нагадаємо, поєдинок Ліверпуль – Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні о 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес італійського топлкубу до англійця.