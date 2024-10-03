Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Талант Дніпра-1, який відмовив клубу Бундесліги, гратиме у Першій лізі – джерело

Андрій Яросименко — 3 жовтня, 09:46
Талант Дніпра-1, який відмовив клубу Бундесліги, гратиме у Першій лізі – джерело
Дніпро-1

Вінгер збірної України U-19 та колишній гравець Дніпра-1 Рамік Гаджиєв може продовжити кар'єру в харківському Металісті 1925.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, сторони вже узгодили умови співпраці, а завтра 19-річний півзахисник пройде медогляд у харків'ян. В разі відсутності форсмажорів Гаджиєв підпише контракт.

Напередодні повідомлялося, що вінгер не зміг домовитися про контракт з німецьким Кельном та планує продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі. Також з'являлась інформація, що гравець може виступати за Олександрію.

Наразі 19-річний українець має статус вільного агента після того, як влітку залишив Дніпро-1, який знявся з УПЛ через фінансові проблеми та був розформований. На його рахунку 8 матчів за дніпрян в УПЛ, де він забив 1 гол. Transfermarkt оцінює вартість Гаджиєва у 300 тисяч євро.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Рамік Гаджиєв

Чемпіонат Англії, АПЛ

Фергюсон порадив Манчестер Юнайтед, ким замінити тен Гага
Манчестер Юнайтед зумів оскаржити червону картку Фернандеша
У Манчестер Юнайтед обрали кандидата, який може замінити тен Гага
Мудрик та Зінченко втратили у ціні після оновлення трансферної вартості гравців АПЛ
Борнмут Забарного впевнено переміг Саутгемптон у 6 турі АПЛ

Останні новини