Талант Дніпра-1, який відмовив клубу Бундесліги, гратиме у Першій лізі – джерело

Вінгер збірної України U-19 та колишній гравець Дніпра-1 Рамік Гаджиєв може продовжити кар'єру в харківському Металісті 1925.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, сторони вже узгодили умови співпраці, а завтра 19-річний півзахисник пройде медогляд у харків'ян. В разі відсутності форсмажорів Гаджиєв підпише контракт.

Напередодні повідомлялося, що вінгер не зміг домовитися про контракт з німецьким Кельном та планує продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі. Також з'являлась інформація, що гравець може виступати за Олександрію.

Наразі 19-річний українець має статус вільного агента після того, як влітку залишив Дніпро-1, який знявся з УПЛ через фінансові проблеми та був розформований. На його рахунку 8 матчів за дніпрян в УПЛ, де він забив 1 гол. Transfermarkt оцінює вартість Гаджиєва у 300 тисяч євро.