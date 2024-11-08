Ракицький може продовжити кар'єру в клубі Першої ліги України – джерело

Клуб Першої ліги України Металіст 1925 розглядає можливість підписання ексзахисника збірної України Ярослава Ракицького.

Про це повідомляє Sport Arena.

35-річний захисник залишається без клубу з літа після виходу з Шахтаря. Раніше повідомлялося, що українець може продовжити кар’єру у Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах чи Китаї.

Ракицький виступав за першу команду "гірників" із 2009 року, зігравши понад 300 матчів за донецький клуб. У складі Шахтаря Ярослав виборов 10 титулів чемпіона України. Також захисник сім разів виграв Кубок України та шість – Суперкубок.

З 2009 по 2018 рік захисник провів 54 матчі та забив 5 голів у футболці збірної України. Разом із національною командою зіграв на Євро-2016.

Металіст 1925 займає друге місце в групі Б Першої ліги, набравши 26 очок. У наступному матчі, який відбудеться 16 листопада, харків’яни приймуть Кудрівку.