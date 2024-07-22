Бандейра: Кривбас — це рішучий клуб, з яким можна досягти успіху

Захисник Кривбаса Рафаель Бандейра вважає, що з клубом можна досягти успіху.

Його слова передає Український футбол.

"Мій контракт з Академіку Візеу підходив до свого завершення й український агент запропонував мені перейти до Кривбасу. Чесно кажучи, були й інші пропозиції, які я зараз не хотів би обговорювати. Але після того, як я дізнався про клуб трохи більше, то вирішив спробувати свої сили саме у Кривому Розі.

Мені розповіли багато хорошого про відмінні умови тут. Про те, що тут можна грати у футбол, а клуб робить все, щоб команда була в безпеці. І я вирішив приїхати. Я трохи хвилювався перед приїздом, але одразу зрозумів, що це дійсно рішучий клуб, з яким можна досягти успіхів і розвиватися", — сказав футболіст.