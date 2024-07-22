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Бандейра: Кривбас — це рішучий клуб, з яким можна досягти успіху

Андрій Яросименко — 22 липня, 10:10
Бандейра: Кривбас — це рішучий клуб, з яким можна досягти успіху

Захисник Кривбаса Рафаель Бандейра вважає, що з клубом можна досягти успіху.

Його слова передає Український футбол.

"Мій контракт з Академіку Візеу підходив до свого завершення й український агент запропонував мені перейти до Кривбасу. Чесно кажучи, були й інші пропозиції, які я зараз не хотів би обговорювати. Але після того, як я дізнався про клуб трохи більше, то вирішив спробувати свої сили саме у Кривому Розі.

Мені розповіли багато хорошого про відмінні умови тут. Про те, що тут можна грати у футбол, а клуб робить все, щоб команда була в безпеці. І я вирішив приїхати. Я трохи хвилювався перед приїздом, але одразу зрозумів, що це дійсно рішучий клуб, з яким можна досягти успіхів і розвиватися", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Рафаель перейшов у Кривбас взимку 2024 року на правах вільного агента. 23-річний португалець пройшов через систему Ювентуса, але не зміг пробитися до першої команди, після чого виступав за французький Ам’єн та португальську Академіку Візеу.

Раніше криворіжці впевнено перемогли Динамо Загреб у товариському матчі.

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