Рабйо зацікавив два клуби АПЛ

Півзахисник збірної Франції Адрієн Рабйо може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Інтерес до 29-річного хавбека, який напередодні покинув Ювентус, два неназвані клуби АПЛ.

Нагадаємо, Рабйо вирішив не продовжувати контракт з туринським клубом, кольори якого захищав з 2019 року. В минулому сезоні він провів за "біло-чорних" 35 матчів, у яких відзначився п'ятьма забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед і Астон Вілли.