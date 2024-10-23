Пушич – про Класичне з Динамо: Це не вирішальна гра

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич не вважає матч проти київського Динамо в 11 турі УПЛ вирішальним.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ти ніколи не знаєш наперед. Звісно, коли ви проводите гарну гру, як ми зараз, це дає упевненість та енергію. Тому це справді хороша підготовка. Дербі – завжди особлива гра. Ми вже протистояли їм двічі. Люди також думають, що це вирішальна гра: якщо вони здобудуть перемогу, то отримають дев’ять очок переваги, якщо ми, то отримаємо тільки три.

Це справді дуже важливий поєдинок, проте все ще не вирішальний – ще зарано. Їм теж треба увійти в цей ритм. Ми тепер будемо повертатися, а це приблизно 20 годин у дорозі, і нам знадобиться два дні на відновлення. Буде цікава гра", – сказав наставник.