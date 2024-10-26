Пучков: Динамо не треба обирати між іграми УПЛ та Ліги Європи

Колишній український футболіст та тренер Сергій Пучков вважає, що київське Динамо не має обирати пріоритетність між іграми УПЛ та Ліги Європи.

Його слова передає Sport.ua.

"Моя думка така: не потрібно робити вибір між іграми чемпіонату України та матчами Ліги Європи. Я розумію, що зараз динамівці готуються до головного українського дербі – поєдинку з донецьким Шахтарем. Однак відповідальність за результат та важливість поєдинку з Ромою ніхто не скасовував", – сказав Пучков.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 27 жовтня у Києві, на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Початок – о 18:00 за київським часом.

Напередодні "гірники" поступилися лондонському Арсеналу у матчі 3 туру Ліги чемпіонів, а кияни зазнали поразки від Роми у 3 турі Ліги Європи.