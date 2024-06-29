ПСЖ виділить 250 млн євро за таланта Барселони
Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал зацікавив ПСЖ.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Паризький клуб готовий влітку заплатити 250 млн євро за 16-річного таланта. Цей трансфер може стати найдорожчим в історії футболу. Попередній рекорд належить Неймару, який за 220 млн євро перейшов з Барселони у ПСЖ.
Раніше каталонці вже відхиляли пропозиції в розмірі 200 млн євро за Ламіна.
Нагадаємо, що Ямал став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи. Свій наступний матч на Євро-2024 він може зіграти у неділю, 30 червня, в 1/8 фіналу проти Грузії.