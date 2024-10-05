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ПСЖ готовий оновити трансферний рекорд заради підписання "нового Неймара"

Андрій Яросименко — 5 жовтня, 14:05
ПСЖ готовий оновити трансферний рекорд заради підписання нового Неймара
Ламін Ямал
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Французький ПСЖ планує підписати вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямала.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, керівництво парижан бачить в юному таланті каталонців "нового Неймара" і заради нього готові поставити новий трансферний рекорд. Зазначимо, що попередній рекорд також встановили ПСЖ, підписавши бразильця Неймара у 2017 році за 222 млн євро.

Також джерело зазначає, що "блаугранас" не планують віддавати Ямала в жоден клуб, адже вважають його своєю головною перлиною.

17-річний іспанець у сезоні-2024/25 провів 10 матчів на клубному рівні, відзначившись 5 голами та віддавши стільки ж асистів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 120 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.

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