ПСЖ готовий оновити трансферний рекорд заради підписання "нового Неймара"

Французький ПСЖ планує підписати вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямала.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, керівництво парижан бачить в юному таланті каталонців "нового Неймара" і заради нього готові поставити новий трансферний рекорд. Зазначимо, що попередній рекорд також встановили ПСЖ, підписавши бразильця Неймара у 2017 році за 222 млн євро.

Також джерело зазначає, що "блаугранас" не планують віддавати Ямала в жоден клуб, адже вважають його своєю головною перлиною.

17-річний іспанець у сезоні-2024/25 провів 10 матчів на клубному рівні, відзначившись 5 голами та віддавши стільки ж асистів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 120 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.