ПСЖ домовився про продовження контракту з Енріке – джерело

ПСЖ домовився про продовження контракту з головним тренером Луїсом Енріке.

Про це повідомив журналіст Абделлах Боулма в соцмережі X.

Нова угода діятиме до кінця сезону 2026/27, поточна ж розрахована до 2025 року.

54-річний іспанський спеціаліст очолює команду з 2023 року. До цього Луїс Енріке тренував збірну Іспанії, Барселону, Сельту та Рому.

Наразі ПСЖ посідає друге місце у турнірній таблиці Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що французький клуб готовий доєднатися до гонки за півзахисником Ліверпуля Мохамедом Салахом, адже хоче знайти заміну Кіліану Мбаппе, який влітку 2024 року перейшов у мадридський Реал.