ПСЖ домовився про продовження контракту з Енріке – джерело
Луїс Енріке
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ПСЖ домовився про продовження контракту з головним тренером Луїсом Енріке.
Про це повідомив журналіст Абделлах Боулма в соцмережі X.
Нова угода діятиме до кінця сезону 2026/27, поточна ж розрахована до 2025 року.
54-річний іспанський спеціаліст очолює команду з 2023 року. До цього Луїс Енріке тренував збірну Іспанії, Барселону, Сельту та Рому.
Наразі ПСЖ посідає друге місце у турнірній таблиці Ліги 1.
Раніше повідомлялося, що французький клуб готовий доєднатися до гонки за півзахисником Ліверпуля Мохамедом Салахом, адже хоче знайти заміну Кіліану Мбаппе, який влітку 2024 року перейшов у мадридський Реал.