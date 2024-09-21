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ПСЖ відмовилися виплачувати Мбаппе зарплату за 3 місяці

Андрій Яросименко — 21 вересня, 13:10
ПСЖ відмовилися виплачувати Мбаппе зарплату за 3 місяці
Кіліан Мбаппе
Getty images

ПСЖ не заплатить колишньому нападнику Кіліану Мбаппе 55 млн євро. Ці гроші – це зарплата французького нападника за останні 3 місяці в паризькому клубі.

Про це повідомляє Leparisien.

За інформацією джерела, ПСЖ подав апеляцію на рішення комісії LFP, заявивши, що має намір передати розв'язання питання в іншу інстанцію.

"Гравець дав чіткі та неодноразові публічні та приватні зобов’язання, які клуб просто просить виконати, і футболіст отримав безпрецедентні переваги від клубу протягом 7 років у Парижі", – пресреліз клубу.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що ПСЖ загрожують санкції через невиплату боргу гравцю. Серед можливих покарань зазначаються догана, штраф або заборона реєстрації нових футболістів на одне чи два трансферні вікна.

У сезоні-2023/24 Кіліан Мбаппе зіграв 48 матчів, у яких забив 44 голи, та оформив 10 асистів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 180 мільйонів євро.

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