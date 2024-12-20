ПСЖ зацікавлений у трансфері гравця збірної України

Французький ПСЖ цікавиться центральним захисником англійського Борнмута та збірної України Іллею Забарним.

Про це повідомляє L`Equipe.

Парижани наразі шукають правого центрального захисника.

За інформацією джерела, перехід Забарного до клубу може бути ускладнене тим, що у складі ПСЖ виступає російський голкіпер Матвій Сафонов.

Контракт оборонця розрахований до кінця червня 2029 року. Вартість Забарного, за даними Transfermarkt складає 38 млн євро. У поточному сезоні захисник повністю відіграв 16 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, інтерес до Забарного висловлює не тільки ПСЖ. Нещодавно повідомлялося, що керівництво Тоттенгема в січні планує провести переговори щодо трансферу захисника.