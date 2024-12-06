ПСЖ не планує продовжувати угоду з Доннаруммою
ПСЖ призупинив переговори щодо підписання нового контракту з італійським воротарем Джналуїджі Доннаруммою.
Про це повідомляє журналіст Фабріс Хокінс.
Керівництво парижан вважає, що нинішні виступи 25-річного голкіпера не відповідають запитам щодо підвищення заробітної плати, яку просять агенти італійця.
Контракт Доннарумми з ПСЖ розрахований до червня 2026 року. Трансферна вартість воротаря оцінюється в 40 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні Джанлуїджі Доннарумма провів 12 ігор за парижан, пропустив 14 голів та провів 2 поєдинки "на нуль".
Напередодні стало відомо, що ситуацією з контрактом італійця може скористатися Інтер. Нагадаємо, Доннарумма є вихованцем Мілана, кольори якого захищав до літа 2021 року. В ПСЖ він перейшов на правах вільного агента. Провів 70 матчів за збірну Італії, з якою став чемпіоном Євро-2020.