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ПСЖ не планує продовжувати угоду з Доннаруммою

Станіслав Лисак — 6 грудня 2024, 10:14
ПСЖ не планує продовжувати угоду з Доннаруммою
Getty Images

ПСЖ призупинив переговори щодо підписання нового контракту з італійським воротарем Джналуїджі Доннаруммою.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Хокінс.

Керівництво парижан вважає, що нинішні виступи 25-річного голкіпера не відповідають запитам щодо підвищення заробітної плати, яку просять агенти італійця.

Контракт Доннарумми з ПСЖ розрахований до червня 2026 року. Трансферна вартість воротаря оцінюється в 40 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Джанлуїджі Доннарумма провів 12 ігор за парижан, пропустив 14 голів та провів 2 поєдинки "на нуль".

Напередодні стало відомо, що ситуацією з контрактом італійця може скористатися Інтер. Нагадаємо, Доннарумма є вихованцем Мілана, кольори якого захищав до літа 2021 року. В ПСЖ він перейшов на правах вільного агента. Провів 70 матчів за збірну Італії, з якою став чемпіоном Євро-2020.

ПСЖ Збірна Італії з футболу Джанлуїджі Доннарумма

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