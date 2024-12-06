ПСЖ не планує продовжувати угоду з Доннаруммою

ПСЖ призупинив переговори щодо підписання нового контракту з італійським воротарем Джналуїджі Доннаруммою.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Хокінс.

Керівництво парижан вважає, що нинішні виступи 25-річного голкіпера не відповідають запитам щодо підвищення заробітної плати, яку просять агенти італійця.

Контракт Доннарумми з ПСЖ розрахований до червня 2026 року. Трансферна вартість воротаря оцінюється в 40 мільйонів євро.

❗️La prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma est en stand-by. Les dirigeants estiment que pour le moment, les performances du gardien ne sont pas en adéquation avec la hausse de salaire réclamée. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 5, 2024

У нинішньому сезоні Джанлуїджі Доннарумма провів 12 ігор за парижан, пропустив 14 голів та провів 2 поєдинки "на нуль".

Напередодні стало відомо, що ситуацією з контрактом італійця може скористатися Інтер. Нагадаємо, Доннарумма є вихованцем Мілана, кольори якого захищав до літа 2021 року. В ПСЖ він перейшов на правах вільного агента. Провів 70 матчів за збірну Італії, з якою став чемпіоном Євро-2020.