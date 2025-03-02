Черговий розгром: огляд матчу ПСЖ – Лілль

У суботу, 1 березня, відбувся матч 24 туру Ліги 1 між ПСЖ і Ліллем.

Команда Луїса Енріке здобула впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Огляд матчу:

Футбол – Ліга 1

24 тур, 1 березня

ПСЖ – Лілль 4:1 (4:0)

Голи: 1:0 – 6 Баркола, 2:0 – 22 Маркіньйос, 3:0 – 28 Дембеле, 4:0 – 37 Дуе, 4:1 – 80 Девід

Господарі ще в першому таймі чотири рази засмучували голкіпера "догів". Після перерви парижани збавили оберти, що дозволило опоненту забити гол престижу.

З іншими результатами 24 туру за 1 березня можна ознайомитися ТУТ.

Тепер у ПСЖ 62 очки. Це дозволяє впевнено лідирувати в турнірній таблиці. Марсель, який посідає друге місце, відстає на 16 балів, хоч і має гру в запасі. Лілль наразі йде 5-м, маючи 41 пункт.