Черговий розгром: огляд матчу ПСЖ – Лілль
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У суботу, 1 березня, відбувся матч 24 туру Ліги 1 між ПСЖ і Ліллем.
Команда Луїса Енріке здобула впевнену перемогу з рахунком 4:1.
Огляд матчу:
Футбол – Ліга 1
24 тур, 1 березня
ПСЖ – Лілль 4:1 (4:0)
Голи: 1:0 – 6 Баркола, 2:0 – 22 Маркіньйос, 3:0 – 28 Дембеле, 4:0 – 37 Дуе, 4:1 – 80 Девід
Господарі ще в першому таймі чотири рази засмучували голкіпера "догів". Після перерви парижани збавили оберти, що дозволило опоненту забити гол престижу.
З іншими результатами 24 туру за 1 березня можна ознайомитися ТУТ.
Тепер у ПСЖ 62 очки. Це дозволяє впевнено лідирувати в турнірній таблиці. Марсель, який посідає друге місце, відстає на 16 балів, хоч і має гру в запасі. Лілль наразі йде 5-м, маючи 41 пункт.