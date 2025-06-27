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ПСЖ – Інтер Маямі: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 27 червня 2025, 12:30
ПСЖ – Інтер Маямі: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу
Getty Images

Парі Сен-Жермен зіграє з Інтер Маямі в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 29 червня, на стадіоні "Мерседес-Бенц Арена" у Атланті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

ПСЖ з двома перемогами в групі з першого місця кваліфікувався до плейоф, єдиної поразки чинний переможець Ліги чемпіонів зазнав від Ботафогу.

Інтер Маямі на груповому етапі посів друге місце, завдяки перемозі над Порту, яку приніс зірковий гравець "чапель" Ліонель Мессі.

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