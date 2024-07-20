Президент Бенфіки підтвердив трансферу пропозицію щодо Невеша

Президент Бенфіки Руї Кошта підтвердив пропозицію щодо переходу півзахисника Жоау Невеше в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романою.

За інформацією Романо, цією командою є ПСЖ. Також парижани домовилися з Невешом про умови особистого контракту.

"Є пропозиція щодо Жоао, так. Ми обговорюємо суму. Я ніколи не говорив, що Жуан піде лише за 120 мільйонів євро", — сказав Кошта.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain have sent official proposal for João Neves after personal terms agreed!



Benfica president Rui Costa: “There’s a proposal for João, yes. We are discussing the amount”.



“I never said that João would leave only for €120m”, Rui Costa added. pic.twitter.com/zia1yFvMKN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2024

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що португальський клуб готовий продати Жоау тільки 120 мільйонів євро — саме така сума відступних прописана в контракті Невеша.

Минулого сезону 19-річний хавбек з ноги увірвався в дорослий футбол. За Бенфіку він провів 55 матчів у всіх турнірах, а також взяв участь у двох поєдинках збірної Португалії на Євро-2024.