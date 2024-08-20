Впевнений, що мікроклімат у роздягальні став набагато кращим: Протасов порівняв Динамо Шовковського та Луческу

Колишній нападник Динамо Олег Протасов вважає, що при Олександрі Шовковському атмосфера в команді стала кращою, ніж була при Мірчі Луческу.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Стиль гри Динамо Шовковського однозначно відрізняється від того, що був за часів Луческу. Впевнений, що і мікроклімат у роздягальні став набагато кращим, хоч я туди і не заходив. Видно, що команда грає із задоволенням, скажімо так. Хороша атмосфера завжди впливає на хороші результати, зрештою, як і навпаки.

Видно, що Шовковський та його тренерський штаб хочуть досягти хороших результатів, показати себе. Певні замальовки того Динамо, яке прагне бачити Олександр, вже можна розгледіти. Однак, повторюся, кияни ще не на піку форми.

Зрозуміло, що Шовковський хоче потрапити у груповий етап Ліги чемпіонів. Це вже буде успіх. Однак буває, що якась команда пробивається до цієї стадії, а як там грати і що робити далі, – не розуміє. Це я до того, що потрібно вийти до групового етапу, звісно, і шанси є, але там доведеться ще додавати, щоб виглядати гідно, а не бути хлопчиками для биття", – сказав Протасов.