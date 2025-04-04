До тренерського штабу Кучера в Чорноморці приєднався ексгравець збірної України
Олександр Призетко
Чорноморець
Колишній гравець збірної України та київського Динамо Олександр Призетко увійшов до тренерського штабу Олександра Кучера в Чорноморці.
Про це повідомила пресслужба "моряків".
В якості тренера 54-річний фахівець тренував Металіст, Металіст 1925 та Полісся.
Разом із Кучером він також працював у Металісті. Тоді вони зуміли виграти Другу лігу.
Наразі Чорноморець посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч одеський клуб проведе завтра, 5 квітня, проти ЛНЗ.