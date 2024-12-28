Пріоритети змінюються: Реал може заробити 100 мільйонів євро на Клубному чемпіонаті світу

Мадридський Реал став єдиним клубом, який може заробити 100 мільйонів євро за участь у Клубному чемпіонаті світу.

Про це повідомляє AS.

"Вершкові" отримають гарантовану виплату у 30 мільйонів за участь у турнірі.

Якщо Реал зможе вийти у півфінал КЧС, то заробить 60 мільйонів євро, вихід у фінал оцінюється у 80 млн, а перемога на турнірі - 100 мільйонів євро.

УЄФА запровадив прогресивну модель виплат, на які впливають також позиція команди у таблиці коефіцієнтів та маркетингова цінність для спонсорів.

У Мадриді вважають перемогу на Клубному ЧС більш пріоритетною за Лігу чемпіонів, адже за рівних гонорарів клуб отримає цю суму за місяць участі, а не за дев'ять місяців виснажливих ігор.

Цікаво, що "бланкос" вже знають суперників по груповому раунду Клубного чемпіонату світу на наступний рік - ними стануть РБ Зальцбург, Пачука та Аль-Хіляль.

Зазначимо, що Реал є діючим переможцем Міжконтинентального кубку-2024.