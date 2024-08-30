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Чеферін — про Роналду: Це одна з найяскравіших зірок у сузір'ї Ліги чемпіонів УЄФА

Володимир Кук — 30 серпня, 10:51
Чеферін — про Роналду: Це одна з найяскравіших зірок у сузір'ї Ліги чемпіонів УЄФА
Александр Чеферін та Кріштіану Роналду
Instagram

Президент УЄФА Александер Чеферін дав оцінку досягненням у Лізі чемпіонів португальського нападника Кріштіану Роналду.

Його слова передає UEFA.

"Кріштіану Роналду одна з найяскравіших зірок у сузір'ї Ліги чемпіонів УЄФА. Його видатні досягнення як бомбардира в цьому змаганні, схоже, мають витримати випробування часом і стати видатним викликом для майбутніх поколінь.

Постійні успіхи на найвищому рівні свідчать про його невпинне прагнення як до командних, так і до індивідуальних нагород. Упродовж більш ніж двох десятиліть він безперервно розвивав і вдосконалював свою гру, продовжуючи при цьому з юнацькою пристрастю забивати та святкувати голи.

Його професіоналізм, трудова етика, відданість справі і здатність блищати на найбільшій сцені це якості, які футболісти всього світу повинні прагнути наслідувати", заявив Чеферін.

Зазначимо, що 39-річний Роналду провів у ЛЧ 183 матчі, у яких забив 140 голів це найкращий в історії показник результативності в турнірі.

Нагадаємо, португалець отримав нагороду найкращому бомбардиру ЛЧ за всю історію.

Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду УЄФА Александер Чеферін

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