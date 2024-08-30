Чеферін — про Роналду: Це одна з найяскравіших зірок у сузір'ї Ліги чемпіонів УЄФА

Президент УЄФА Александер Чеферін дав оцінку досягненням у Лізі чемпіонів португальського нападника Кріштіану Роналду.

Його слова передає UEFA.

"Кріштіану Роналду — одна з найяскравіших зірок у сузір'ї Ліги чемпіонів УЄФА. Його видатні досягнення як бомбардира в цьому змаганні, схоже, мають витримати випробування часом і стати видатним викликом для майбутніх поколінь.

Постійні успіхи на найвищому рівні свідчать про його невпинне прагнення як до командних, так і до індивідуальних нагород. Упродовж більш ніж двох десятиліть він безперервно розвивав і вдосконалював свою гру, продовжуючи при цьому з юнацькою пристрастю забивати та святкувати голи.

Його професіоналізм, трудова етика, відданість справі і здатність блищати на найбільшій сцені — це якості, які футболісти всього світу повинні прагнути наслідувати", — заявив Чеферін.