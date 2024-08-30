Чеферін — про Роналду: Це одна з найяскравіших зірок у сузір'ї Ліги чемпіонів УЄФА
Президент УЄФА Александер Чеферін дав оцінку досягненням у Лізі чемпіонів португальського нападника Кріштіану Роналду.
Його слова передає UEFA.
"Кріштіану Роналду — одна з найяскравіших зірок у сузір'ї Ліги чемпіонів УЄФА. Його видатні досягнення як бомбардира в цьому змаганні, схоже, мають витримати випробування часом і стати видатним викликом для майбутніх поколінь.
Постійні успіхи на найвищому рівні свідчать про його невпинне прагнення як до командних, так і до індивідуальних нагород. Упродовж більш ніж двох десятиліть він безперервно розвивав і вдосконалював свою гру, продовжуючи при цьому з юнацькою пристрастю забивати та святкувати голи.
Його професіоналізм, трудова етика, відданість справі і здатність блищати на найбільшій сцені — це якості, які футболісти всього світу повинні прагнути наслідувати", — заявив Чеферін.
Зазначимо, що 39-річний Роналду провів у ЛЧ 183 матчі, у яких забив 140 голів — це найкращий в історії показник результативності в турнірі.
Нагадаємо, португалець отримав нагороду найкращому бомбардиру ЛЧ за всю історію.