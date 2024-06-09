Шевченко — про Реброва: Ми бачимо футбол однаково

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вважає, що головний тренер збірної України має такі самі погляди на футбол.

Його слова передає Guardian.

"Ми бачимо футбол однаково. Наші погляди дуже схожі. У нас був талант, але це стосується освіти, наполегливої ​​праці, зосередженості та дисципліни. Що мені завжди подобається в Сергію, так це його професіоналізм. Його відданість роботі неймовірна.

Коли ми зустрілися, ми відразу були такими. Він уже знав, де я, і я знав, яким буде його наступний крок. Грати з ним було так легко, ми це розуміли і продовжували над цим працювати. І, звичайно, я знаю, що він зараз думає про команду та те, як вона має грати. Він взяв її в такій складній ситуації, особливо з Англією та Італією у кваліфікації, але ми боролися до кінця, і це спрацювало. Не тільки через боротьбу, а й через хороший футбол", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.