Президент RFEF: Перес просив мене допомогти Реалу з арбітрами

Президент Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) Рафаель Лусан розповів, що в січні 2024 року президент Реала Флорентіно Перес попросив його втрутитися в ситуацію з суддівством.

Слова Лусана про розмову під час Суперкубку Іспанії наводить beIN Sports.

"У Саудівській Аравії, рік тому, він відвів мене вбік і сказав: "Ей, тобі потрібно розібратися з цією суддівською проблемою. Це нам дуже шкодить, і ми втратили багато титулів через це", – сказав Лусан.

Лусан, який обійняв посаду президента федерації 16 грудня, заявив, що Перес наполягає на пошуку рішенні у справі Негрейри, в якій Барселона перебуває під слідством за виплату 7,5 мільйонів євро колишньому віце-президенту Технічного комітету арбітрів у період з 2001 по 2018 рік.

"Це в руках судів. Як я можу це вирішити? Я вірю в роботу суддів", - підкреслив Лусан.

Президент федерації розповів, що Флорентіно Перес навіть запропонував радикальне рішення із запрошенням англійських суддів.

"Він сказав мені, що збирається запросити англійських арбітрів для обслуговування матчів".

Нагадаємо, що у фіналі Суперкубку Іспанії в 2024 році Реал розгромив Барселону з рахунком 4:1.

Раніше стало відомо, що RFEF продовжила контракт з головним тренером збірної Іспанії Луїсом де ла Фуенте.