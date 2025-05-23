Новий сезон в еліті українського футболу: огляд матчу Оболонь – Лівий Берег

У п'ятницю, 23 травня, Оболонь переграла Лівий Берег у 30 турі Української Прем'єр-ліги, зберігши прописку в еліті на наступний сезон.

Водночас Лівий Берег тепер повинен зіграти стикові матчі за право залишитися в УПЛ. Команда Віталія Первака зустрінеться з третьою командою Першої ліги. 29 травня матч пройде вдома, а першого червня – на виїзді.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур, 23 травня

Оболонь – Лівий Берег 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 49 Груша

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак (Ломницький, 84), Карась, Грисьо (Суханов, 73), Вітенчук, Курко (Слободян, 73), Груша, Теслюк (Устименко, 60), Бичек (Тарануха, 60)

Лівий Берег: Механів, Соколов (Войцеховський, 89), Якимів, Самар, Сідней, Семенов, Дедух, Косовський (Різник, 77), Синиця (Шастал, 54), Сухоручко (Кобзар, 54), М. Когут (Дієго, 54).

Попередження: 32 – Якимів, 58 – Грисьо

Вилучення: 83 – Якимів (друга жовта картка)

У паралельному матчі Ворскла переграла Інгулець, відправивши команда Кобіна у Першу лігу.