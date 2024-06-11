Президент Молдови підтримала збірну України перед Євро-2024

Гравці та тренерський штаб збірної України після товариського матчу з національною командою Молдови поспілкувалися з президентом країни Маєю Санду.

Про це повідомляє УАФ.

"Президентка Молдови Мая Санду побажала українській збірній успіхів на Євро-2024", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "синьо-жовті" у Кишиневі здобули впевнену перемогу над національною командою Молдови. Голами у складі збірної України відзначились Роман Яремчук, Віктор Циганков, Артем Довбик та Георгій Судаков.

Після матчу з Молдовою збірна України вирушить до містечка Вісбаден, де буде базуватися під час фінальної частини Євро-2024.