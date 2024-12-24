Президент Мілана: Ми повністю довіряємо Фонсеці

Президент Мілана Паоло Скароні прокоментував чутки навколо головного тренера команди Паулу Фонсеки.

Слова функціонера наводить Ніколо Скіра.

"Ми повністю довіряємо Фонсеці. Його позиції в клубі не піддаються сумніву. Всі в керівництві вірять у нього", – запевнив Скароні.

#ACMilan’s President Paolo #Scaroni to CorSera about Paulo #Fonseca’s future: “He is not in doubt. His position is not at risk. We are confident in him”. #transfers pic.twitter.com/Sq7zYoohpV — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 24, 2024

Нагадаємо, Фонсека очолив Мілан влітку 2024 року і досі не може стабілізувати гру "россонері".

Після 16 зіграних матчів Мілан знаходиться на восьмому місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи у своєму активі 26 очок.

У Лізі чемпіонів підопічні екстренера Шахтаря знаходяться на 12 місці, набравши 12 очок за шість поєдинків.

В наступному матчі Мілан зустрінеться із Ромою в межах Серії А. Поєдинок буде зіграно у неділю, 29 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що боси "россонері" вже визначились із кандидатами на заміну Фонсеці.