Президент Мілана: Ми повністю довіряємо Фонсеці
Паулу Фонсека
Серія А
Президент Мілана Паоло Скароні прокоментував чутки навколо головного тренера команди Паулу Фонсеки.
Слова функціонера наводить Ніколо Скіра.
"Ми повністю довіряємо Фонсеці. Його позиції в клубі не піддаються сумніву. Всі в керівництві вірять у нього", – запевнив Скароні.
Нагадаємо, Фонсека очолив Мілан влітку 2024 року і досі не може стабілізувати гру "россонері".
Після 16 зіграних матчів Мілан знаходиться на восьмому місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи у своєму активі 26 очок.
У Лізі чемпіонів підопічні екстренера Шахтаря знаходяться на 12 місці, набравши 12 очок за шість поєдинків.
В наступному матчі Мілан зустрінеться із Ромою в межах Серії А. Поєдинок буде зіграно у неділю, 29 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що боси "россонері" вже визначились із кандидатами на заміну Фонсеці.