Мілан визначився з кандидатами на заміну Фонсеці

Керівництво Мілана розглядає можливість звільнення Паулу Фонсеки з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє Calciomercato.

Попри те, що публічно керівництво клубу висловлює повну довіру тренеру, менеджмент "россонері" вже займається пошуками заміни португальському фахівцеві.

У шортлист Мілана входять три відомих італійських тренери – Массіміліано Аллегрі, Мауріціо Саррі та Роберто Манчіні.

Аллегрі вже тренував Мілан у 2010 – 2014 роках. На початку грудня його розглядали як кандидата на посаду головного тренера Вест Гема. Саррі був близький до того, щоб очолити Мілан у 2015 році, проте тоді обрав роботу з Наполі.

Нагадаємо, Фонсека очолює Мілан з літа поточного року. Наразі команда посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А.