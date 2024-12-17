Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілан визначився з кандидатами на заміну Фонсеці

Олег Дідух — 17 грудня 2024, 22:42
Мілан визначився з кандидатами на заміну Фонсеці
Массіміліано Аллегрі
Getty Images

Керівництво Мілана розглядає можливість звільнення Паулу Фонсеки з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє Calciomercato.

Попри те, що публічно керівництво клубу висловлює повну довіру тренеру, менеджмент "россонері" вже займається пошуками заміни португальському фахівцеві.

У шортлист Мілана входять три відомих італійських тренери – Массіміліано Аллегрі, Мауріціо Саррі та Роберто Манчіні.

Аллегрі вже тренував Мілан у 2010 – 2014 роках. На початку грудня його розглядали як кандидата на посаду головного тренера Вест Гема. Саррі був близький до того, щоб очолити Мілан у 2015 році, проте тоді обрав роботу з Наполі.

Нагадаємо, Фонсека очолює Мілан з літа поточного року. Наразі команда посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А.

Роберто Манчіні Мауріціо Саррі Мілан Паулу Фонсека Массіміліано Аллегрі

Мілан

Меньян домовився з Міланом щодо підписання нового контракту
Баварія продовжить контракт із Ноєром та підпише нового воротаря
Мілан націлився на головного таланта болгарського футболу
Мілан працює над новим контрактом для лідера атаки команди
Баварія влітку спробує підписати голкіпера Мілана

Останні новини