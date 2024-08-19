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Лавренко розповів, чи питання комплектації актуальне для його команди

Володимир Кук — 19 серпня, 15:07
Лавренко розповів, чи питання комплектації актуальне для його команди
Микола Лавренко
ФК Лівий Берег

Президент Лівого берега Микола Лавренко розповів, чи актуальне питання комплектації для його команди та заявив, що клуб вже буде готуватись до зимового трансферного періоду.

Про це він повідомив на YouTube-каналі "ПРОФУТБОЛ Digital".

"Усі ланки нас хвилюють. Уже закінчується трансферний період, значить, у першу чергу акцент йде на українських футболістів, вони вже всі там задіяні.
Ми не могли заздалегідь запрошувати гравців ви самі розумієте, що ніхто не очікував, що так вийде, і ми вийдемо в УПЛ. Тому доведеться на ходу шукати можливості, і ми шукаємо як в Україні, так і за кордоном підсилення.
Я думаю, що ми щось у цей період отримаємо. Ну а так будемо готуватися вже до зимового трансферного періоду і вже взимку будемо працювати", — сказав Лавренко.

Нагадаємо, нещодавно "лелеки" зустрілись з "гірниками" у межах третього туру Української Премє'р-ліги, де поступилась гостям з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Данило Сікан. В цьому моменті була підозра на офсайд, проте судді зарахували взяття воріт.

Наразі Лівий берег знаходиться на останній сходинці в турнірній таблиці, не набравши за стартові 3 тури жодного балу.

Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Микола Лавренко

Лівий берег

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