Президент Інтера назвав Лігу чемпіонів цінним тренувальним майданчиком

Президент міланського Інтера Джузеппе Маротта назвав Лігу чемпіонів цінним тренувальним майданчиком для гравців резерву.

Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Ліга чемпіонів є найважливішим змаганням, але також діє як цінний тренувальний майданчик проти найкращих суперників. Це допомагає тренувати наш менталітет і підхід до ігор, які ми можемо отримати лише через досвід і час",