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Президент Інтера назвав Лігу чемпіонів цінним тренувальним майданчиком

Олексій Мурзак — 7 листопада 2024, 15:58
Президент Інтера назвав Лігу чемпіонів цінним тренувальним майданчиком
Джузеппе Маротта
inter.it

Президент міланського Інтера Джузеппе Маротта назвав Лігу чемпіонів цінним тренувальним майданчиком для гравців резерву.

Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Ліга чемпіонів є найважливішим змаганням, але також діє як цінний тренувальний майданчик проти найкращих суперників. Це допомагає тренувати наш менталітет і підхід до ігор, які ми можемо отримати лише через досвід і час", – сказав президент Інтера.

Нагадаємо, Інтер у 4 турі основного етапу Ліги чемпіонів обіграв лондонський Арсенал завдяки пенальті, яке реалізував Хакан Чалханоглу. Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко розпочав гру на лаві запасних та вийшов на заміну на 82-й хвилині.

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