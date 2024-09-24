Суркіс назвав єдиний бажаний результат матчу з Лаціо
Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що команда наразі набрала хорошу форму та здатна перемогти Лаціо у 1 турі Ліги Європи.
Цитує президента киян пресслужба клубу.
"Динамо набрало гарну форму, грамотно провело передсезонні збори та якісно підійшло до старту сезону. Ми мали непросту серію з 6 матчів у кваліфікації та від бажаного результату зупинилися буквально в одному кроці.
Вважаю, що ми нічим не поступалися Зальцбургу і могли його проходити, але фортуна відвернулася від нас. Нічого страшного, як кажуть – це футбол!
У нас молодий, амбітний тренер, якісні футболісти, тому я, як президент клубу, як його вболівальник, бачу єдиний бажаний результат – перемогу над Лаціо.
Наш суперник – дворазовий чемпіон Італії, представник однієї з чотирьох найсильніших клубних національних ліг, тому матч буде дуже складним для нас. Але я вірю у своїх хлопців, як і вірить уся країна", – сказав Суркіс.
Нагадаємо, зустріч Динамо з Лаціо відбудеться в середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30 за київським часом.