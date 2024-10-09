Президент Буковини анонсував будівництво стадіону в Чернівцях

Президент Буковини Володимир Дубинський збирається побудувати для команди новий стадіон.

Про свої плани він розповів у інтерв’ю YouTube-каналу "Трендець".

На питання, скільки буде коштувати будівництво нової арени, Дубинський назвав цифру 50 мільйонів доларів. Також функціонер розповів про місткість майбутнього стадіону.

"На 8 тисяч. Ну ми ж кажемо про стадіон, інфраструктуру тощо. Проблема, яку ми маємо зараз тут, попри те, що ми маємо дуже добре ставлення місцевої влади до нас, ми так відчуваємо, але стадіон є комунальною власністю.

Оскільки він перебуває у комунальній власності, ми можемо робити тільки поточні ремонти, а для того, щоб перебудувати його під рівень УПЛ, починаючи з віп-зони та закінчуючи всім іншим – необхідно знести все.

Думаю, за 600-800 мільйонів гривень можна було б зробити реконструкцію, але стадіон – комунальна власність. Його не можуть передати нам, він у комунальній власності. Існує закон, що не можна приватизувати комунальну власність. А якщо ти не можеш приватизувати, то як ти можеш вкласти гроші? Це велике питання"