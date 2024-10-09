Президент Буковини анонсував будівництво стадіону в Чернівцях
Президент Буковини Володимир Дубинський збирається побудувати для команди новий стадіон.
Про свої плани він розповів у інтерв’ю YouTube-каналу "Трендець".
"Ми зараз купували землю та плануємо через рік почати будівництво приватного стадіону. Ми багато чого обговорювали, дивились. Ми нікуди не подінемось від того, щоб будувати приватний стадіон, якщо ми серйозно будемо продовжувати цю справу"
На питання, скільки буде коштувати будівництво нової арени, Дубинський назвав цифру 50 мільйонів доларів. Також функціонер розповів про місткість майбутнього стадіону.
"На 8 тисяч. Ну ми ж кажемо про стадіон, інфраструктуру тощо. Проблема, яку ми маємо зараз тут, попри те, що ми маємо дуже добре ставлення місцевої влади до нас, ми так відчуваємо, але стадіон є комунальною власністю.
Оскільки він перебуває у комунальній власності, ми можемо робити тільки поточні ремонти, а для того, щоб перебудувати його під рівень УПЛ, починаючи з віп-зони та закінчуючи всім іншим – необхідно знести все.
Думаю, за 600-800 мільйонів гривень можна було б зробити реконструкцію, але стадіон – комунальна власність. Його не можуть передати нам, він у комунальній власності. Існує закон, що не можна приватизувати комунальну власність. А якщо ти не можеш приватизувати, то як ти можеш вкласти гроші? Це велике питання"
Нагадаємо, Володимир Дубинський став власником Буковини на початку 2024 року. В літнє міжсезоння команда серйозна підсилилася та отримала нового головного тренера – досвідченого Валерія Кривенцова, але результати поки залишають бажати кращого.
Наразі Буковина посідає третє місце у Групі А Першої ліги, відстаючи від лідера на 10 очок. У цьому ж інтерв’ю Дубинський відповів, чи розглядається зараз відставка Кривенцова.