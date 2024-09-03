Президент Барселони пояснив, чому Гюндоган пішов у Ман Сіті

Президент Барселони Жоан Лапорта пояснив, що рішення Ілкая Гюндогана піти в Манчестер Сіті було виключно спортивним, хоч і мало економічні наслідки.

Його слова передає Marca.

"Він чудовий гравець і прекрасна людина. За рік, що ми були з ним, він показав нам, що він з себе представляє. Але після зустрічі з Фліком і оцінки ситуації в команді, він вирішив, що хоче піти. Це виключно спортивне рішення. Воно не було економічним, але економічні наслідки пішли нам на користь.

Це спортивне рішення Барселони і Гюндогана. Він прийшов безкоштовно, і було б справедливо відпустити його назад у Сіті безкоштовно. Це вплинуло на наші рахунки, але причиною було спортивне рішення гравця", — сказав Лапорта.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Гюндоган провів за "синьо-гранатових" 51 матч, у яких відзначився 5 голами, та віддав 15 результативних передач.

Німецький півзахисник повернувся в Манчестер Сіті, за який виступав із 2016 до 2023 року. З "містянами" він став 5-разовим чемпіоном Англії, виграв 4 Кубки ліги, 2 Кубки Англії, 1 Суперкубок і Лігу чемпіонів.