Лапорта — про звільнення Хаві: Усі рішення приймаються на благо Барселони
Президент Барселони Жоан Лапорта торкнувся теми звільнення головного тренера команди Хаві Ернандеса.
Cлова функціонера цитує видання Football Espana.
"Хаві зробив хорошу роботу, він очолив команду в період максимальної складності. Минулого року ми виграли чемпіонат та Суперкубок, але цього року справи не пішли. У лютому я погодився з тим, що він повинен піти після закінчення сезону. І це дозволило нам не шукати термінової заміни. Потім він попросив нас продовжити роботу, і я спитав його, чи вірить той у команду. Хаві відповів ствердно.
Зміна поглядів Хаві на склад змусила мене усвідомити, що мені потрібно дати ще один імпульс. Це змусило мене ще раз замислитися, і я подумав про Хансі Фліка. Він може отримати від цього складу максимум користі. Усі рішення ухвалюються на благо Барси. Інтереси клубу понад усе", — розповів Лапорта.
Хаві став тренером каталонців у листопаді 2021 року. Під його керівництвом Барса здобула 89 перемог, зазнала 29 поразок і 23 рази зіграла внічию. У сезоні-2022/23 Барселона виграла Ла Лігу, але у поточній кампанії не змогла завоювати жодного трофея.
Нагадаємо, німецький спеціаліст Ганс-Дітер Флік нещодавно очолив іспанську команду та підписав контракт до 30 червня 2026 року.