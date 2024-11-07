Динамо – Ференцварош: обіграти угорців або забути про єврокубки

У четвер, 7 листопада, київське Динамо проведе матч 4-го туру Ліги Європи УЄФА, у якому суперником столичної команди стане угорський Ференцварош. Ця гра може стати ключовою для підопічних Олександра Шовковського у нинішній єврокубковій кампанії.

В основному етапі Ліги Європи зіграно три тури, а Динамо залишається однією із трьох команд, яка досі не набрала жодного очка. Тільки дві команди жодного разу не вразили ворота своїх суперників і серед них – Динамо. Як результат, команда посідає передостанній 35-й рядок у таблиці Ліги Європи серед 36 учасників.

Провал після Реброва

Наступним суперником київського Динамо стане Ференцварош. Чемпіон Угорщини останніх шести сезонів (2018/2019-2023/24) також стартував із двох поразок у Лізі Європи, проте з третьої спроби нарешті здобув першу перемогу. З однаковим рахунком 1:2 Ференцварош поступився Андерлехту та Тоттенгему, а потім у рідних стінах переграв французьку Ніццу (1:0).

Востаннє суперники зустрічалися чотири роки тому у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Матч у столиці Угорщини завершився внічию 2:2, а у рідних стінах динамівці вимучили перемогу з рахунком 1:0. Тоді Ференцварош виступав під керівництвом Сергія Реброва, а Динамо тільки-но очолив Мірча Луческу.

Сергій Ребров та Мірча Луческу ФК Динамо Київ

ФК Динамо Київ

Саме з Ребровим пов'язані останні успіхи клубу на міжнародній арені та відродження колишньої слави всередині країни. До моменту приходу у 2018 році українського фахівця у Ференцварош, 29-разовий на той момент чемпіон країни вигравав чемпіонат у ХХІ столітті лише тричі – у 2001, 2004 та 2016 роках. Але з моменту появи українця розпочалася серія чемпіонств, яка продовжується досі й налічує, як уже зазначалося, шість титулів поспіль. Нині Ференцварош загалом має рекордні 35 титулів чемпіона Угорщини.

Однак запам'ятався Ребров у Будапешті насамперед своїми єврокубковими успіхами. Нехай і відновлення домінування у внутрішньому чемпіонаті також було дуже важливим. Спочатку команда вперше за 15 років пробилася до групового етапу єврокубків – у Лізі Європи-2018/19 Ференцварош посів 3 місце у групі. А вже наступного сезону 2019/20 Ребров із командою пройшов чотири раунди кваліфікації і Ференцварош вперше за 25 років потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів. Зрештою, у сезоні 2020/21 команда вдруге поспіль зіграла у групі Ліги чемпіонів.

До речі, до успіхів тієї команди Реброва доклали своїх зусиль і українські легіонери-гравці Олександр Зубков, Ігор Харатін та Данило Ігнатенко.

Але з відходом Реброва від Ференцвароша пішли й успіхи. Новий головний тренер, росіянин Станіслав Черчесов, не зміг вивести команду до групового турніру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 – дві поразки у плейоф від Янг Бойз з однаковим рахунком 2:3. Провалив він і дві наступні спроби у сезонах 2022/23-2023/24.

13 червня 2024 року Ференцварош очолив нідерландський фахівець Паскаль Янсен. Але й у нього не склалося з ЛЧ. У третьому кваліфікаційному раунді команда програла данському Мідтьюланду – 1:1 та 0:2. Проблеми у цьому сезоні в команди й у чемпіонаті Угорщини. Ференцварош наразі ділить 1-2 місця у турнірній таблиці з академією Пушкаша (по 23 очки), лише на 1 бал випереджаючи МТК та Пакш (по 22). У свою чергу, у Лізі Європи команда йде на 23 місці, в зоні плейоф. І для команди з Будапешта майбутній матч має величезне турнірне значення.

Як і для Динамо, але з одним "але".

УПЛ у пріоритеті?

ФК Динамо Київ

У свою чергу, команда Шовковського стартувала з безвольної поразки від римського Лаціо (0:3). Потім був невдалий виїзд до Гоффенгайма (0:2) та надзвичайно скромний виступ на полі Роми (0:1), де єдиним втішним моментом для українських уболівальників став переможний гол Артема Довбика. Форвард збірної України вкотре показав, що перебуває у чудовій формі, нехай і забив гол у ворота української команди.

Після невдачі у Римі склалося повне враження, що Динамо не робить ставку на єврокубки у цьому сезоні. За кілька днів до гри з Шахтарям на внутрішній арені Олександр Шовковський виставив відверто експериментальний склад, хоча була можливість не лише покращити турнірне становище, а й непогано заробити у фінансовому плані. Адже УЄФА розподіляє солідні гонорари не лише серед команд-учасниць Ліги чемпіонів, а й в інших єврокубках.

І в цьому випадку виникає цілком резонне питання: навіщо так прагнути пробитися до єврокубків, якщо Динамо так відверто "зливає" Лігу Європи?

Букмекери вірять у Динамо

Попри явну відсутність мотивації у киян у єврокубках, аналітики букмекерських контор, як і раніше, вірять у потенціал команди Шовковського. На перемогу Динамо ставки приймаються з розрахунку 2,39 до 1, тоді як на успіх Ференцвароша – 3,10 до 1, а на нічию – 3,35.

Де дивитись?

MEGOGO

Прямий етер матчу в Україні буде доступний на каналі "MEGOGO Футбол 1", який входить до підписок "Спорт" та "Максимальна" відеосервісу MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Матч Динамо – Ференцварош пройде у Гамбурзі (Німеччина) на арені "Фолькспаркштадіон". Стартовий свисток пролунає о 22.00 за київським часом. Також Чемпіон традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Відповідальний редактор – Денис Шаховець